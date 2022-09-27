«Решила попробовать себя в новой профессии». Алена Косторная будет вести колонку для ТАСС

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная будет вести колонку для ТАСС.

«Вы знаете, что я являюсь чемпионкой Европы по фигурному катанию, в данный момент я вынуждена взять небольшой перерыв, поскольку восстанавливаюсь после операции. Но мне не хотелось бы останавливаться даже в этот непростой момент, поэтому я решила попробовать себя в новой профессии.

Мне всегда было интересно взглянуть на фигурное катание с другой стороны, поэтому я решила на время стать журналистом и влиться в команду ведущего информационного агентства России – ТАСС. Я уверена, что это будет отличная школа для меня и подарит мне новые знания. В ближайшее время ждите мою колонку на сайте агентства, будет очень интересно», – рассказала Косторная.

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