Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная будет вести колонку для ТАСС.

«Вы знаете, что я являюсь чемпионкой Европы по фигурному катанию, в данный момент я вынуждена взять небольшой перерыв, поскольку восстанавливаюсь после операции. Но мне не хотелось бы останавливаться даже в этот непростой момент, поэтому я решила попробовать себя в новой профессии.

Мне всегда было интересно взглянуть на фигурное катание с другой стороны, поэтому я решила на время стать журналистом и влиться в команду ведущего информационного агентства России – ТАСС. Я уверена, что это будет отличная школа для меня и подарит мне новые знания. В ближайшее время ждите мою колонку на сайте агентства, будет очень интересно», – рассказала Косторная.