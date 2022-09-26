Рудковская о произвольной программе Валиевой: «Раз она согласилась на эту историю, то знает, что ей это по силам»

Продюсер Яна Рудковская оценила произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

«Что касается темы произвольной программы Камилы, то это дискуссионный вопрос. Одно дело – откатать такой показательный номер, другое – постоянно по ходу сезона катать эту непростую программу. Насколько Камила готова проходить через всё это заново, насколько ей будет комфортно – вопрос к ней.

Даже мне, очень сильной женщине, переживать заново и вспоминать тяжелые моменты моей жизни непросто, а что говорить о девочке. Но я не имею права что-либо советовать или судить. Она – спортсмен, член взрослой сборной России. Раз она согласилась на эту историю, значит, она знает, что ей это по силам.

Может быть, она хочет донести месседж всему миру. Мы верим в невиновность Камилы. И на мой взгляд, фигуристка через программу, за счет своего катания хочет донести миру, что она абсолютно зря пострадала. Это ее выбор и выбор ее тренеров.

В России эта программа тронет за душу, в мире реакция будет резонансной. Никто не знает, как будет ситуация истолкована и какой будет конечный вердикт по ее истории. Уверена, что как для тренерского штаба, так и для фигуристки, это было сложное решение, но они пошли на это.

Повторюсь, меня как зрителя программа тронула за душу, у меня были эмоции. Все остальное – это уже вопрос времени и конечного вердикта по ее делу, комфорту, её душевному и физическому состоянию», – сказала Рудковская.

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