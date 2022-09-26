Рудковская о произвольной программе Валиевой: «Раз она согласилась на эту историю, то знает, что ей это по силам»

Теги сборная России допинг женское катание Яна Рудковская контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская оценила произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

«Что касается темы произвольной программы Камилы, то это дискуссионный вопрос. Одно дело – откатать такой показательный номер, другое – постоянно по ходу сезона катать эту непростую программу. Насколько Камила готова проходить через всё это заново, насколько ей будет комфортно – вопрос к ней.

Даже мне, очень сильной женщине, переживать заново и вспоминать тяжелые моменты моей жизни непросто, а что говорить о девочке. Но я не имею права что-либо советовать или судить. Она – спортсмен, член взрослой сборной России. Раз она согласилась на эту историю, значит, она знает, что ей это по силам.

Может быть, она хочет донести месседж всему миру. Мы верим в невиновность Камилы. И на мой взгляд, фигуристка через программу, за счет своего катания хочет донести миру, что она абсолютно зря пострадала. Это ее выбор и выбор ее тренеров.

В России эта программа тронет за душу, в мире реакция будет резонансной. Никто не знает, как будет ситуация истолкована и какой будет конечный вердикт по ее истории. Уверена, что как для тренерского штаба, так и для фигуристки, это было сложное решение, но они пошли на это.

Повторюсь, меня как зрителя программа тронула за душу, у меня были эмоции. Все остальное – это уже вопрос времени и конечного вердикта по ее делу, комфорту, её душевному и физическому состоянию», – сказала Рудковская.

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