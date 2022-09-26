Навка о произвольной программе Валиевой: «Камила всему миру доказала этим прокатом, что русские так просто не сдаются»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Этери Тутберидзе контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную ситуации на Олимпиаде в Пекине.

«Очень рада за Камилу Валиеву. Хочу поздравить всю команду, хореографов, постановщиков и Этери Георгиевну (Тутберидзе) с великолепной программой.

Без кома в горле невозможно говорить об этой программе. Камила всему миру доказала этим прокатом, что русские так просто не сдаются. Я очень рада, что она, несмотря ни на что, собралась, идет по жизни, борется и радует своих зрителей.

Что касается того, что многие высказали свое недоумение ее программой: а судьи кто? Мне очень странно, что есть какие-то отрицательные высказывания по поводу ее программы. Она просто великолепна. Дай бог, чтобы у Камилы еще был шанс доказать, что она сильнейшая фигуристка планеты», – сказала Навка.

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