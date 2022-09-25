Наталья Бестемьянова: «Выступление Валиевой понравилось больше всего. Очень трогательная история, слезы наворачиваются»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала выступления женщин с произвольными программами на контрольных прокатах.

«Чье выступление понравилось больше всего? Наверное, Валиевой. Очень трогательная история! Слезы наворачиваются. Достойно и очень красиво.

Очень хороша была Туктамышева, но были ошибки. Очень нравится Самоделкина в этом сезоне. Акатьева очень хороша была, Петросян была прекрасна. Все были молодцы.

Большое удовольствие было смотреть всех девочек без исключения», – сказала Бестемьянова.

Также экс-фигуристка высказалась о снятии с произвольной программы.

«Вчера мы видели, Трусова не в форме. Это было ожидаемо после вчерашнего.

Одно дело – откатать короткую трехминутную программу, а другое – произвольную откатать, не находясь в хорошей форме. Это опасно для здоровья», – приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат.com».

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова снялась, у Валиевой эмоциональный номер про Олимпиаду