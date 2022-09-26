Алиса Ефимова о втором месте на Nebelhorn Trophy: «Круто, что была возможность начать сезон у себя дома»

Бывшая российская фигуристка , выступающая в паре с Рубеном Бломмартом за Германию, прокомментировала результат дуэта на турнире (2-е место).

«Мы довольны своими выступлениями и, конечно, рады этой медали. Круто, что была возможность начать сезон именно у себя дома. Публика принимала очень тепло. В короткой программе все получилось: держали концентрацию до последней секунды, и сразу такая радость!

В произвольной не обошлись без ошибок, но все равно удалось показать целостную программу. Знаем, над чем нужно еще работать, но в целом эмоции тоже положительные. Дальше у нас по плану , – сказала Ефимова.