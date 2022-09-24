Андрей Багин: «Хотелось получше проехать, не все получилось, но надо работать. Это вообще первый наш совместный прокат на публике»

Софья Тютюнина и Андрей Багин поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России.

«Очень классно стали проводить прокаты, почти чемпионат России, поэтому очень интересное мероприятие, ощущается соревновательная атмосфера, при этом праздничная.

Как проехали? Конечно, хотелось получше, не все получилось, но надо работать. Это вообще первый наш совместный прокат на публике, перед судьями. Есть еще завтра, будем стараться.

А так неплохо, всего пять месяцев катаемся», — сказал Багин.

«Мы максимально старались скататься, бывают шероховатости, но чувство партнёра появляется», — добавила Тютюнина.