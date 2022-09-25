Елизавета Худайбердиева: «Мы самые опытные, хотя катаемся третий сезон. У нас очень поменялась сборная, нужно стараться быть лидерами»

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, высказались о популярности своего вида спорта и о подготовке к сезону.

Сегодня дуэт выступил на контрольных прокатах в Москве с произвольным танцем под версию песни Sweet Dreams.

Худайбердиева: Конечно, я участвовала в процессе создания костюма. У нас не очень вязалось платье под эту постановку. Раз уж можно было сделать комбинезон, захотели сделать. Это интересно.

Классное оформление контрольных прокатов. Это главный вид спорта в стране, красивая обертка. Спасибо, что создают такую атмосферу. Это не отвлекает.

Соревнования – это не то, к чему нужно стоять и готовиться. Нужно кататься в кайф. Когда тебя поддерживает такая публика, это здорово.

Базин: Что популярнее – фигурное катание или футбол? Вы сегодня что смотрели? Фигурное катание, правильно? Круто, что существует такой вопрос.

Произвольный танец готов на 60 процентов. Будем менять куски. Произвольный танец всегда накатывается по чуть-чуть. У нас тяжело шла работа по нему. Сегодня у нас получилось, но по меркам середины сезона – это плохо.

Худайбердиева: Нам очень нравится эта постановка, этот стиль. Мы точно попадаем в концепцию и идею. Круто, что мы отошли от того, что катали раньше. Сейчас все для новое.

Мы самые опытные, хотя катаемся третий сезон. У нас очень поменялась сборная. Нужно стараться быть лидерами.

У Худайбердиевой и Базина – Sweet Dreams, у Мироновой и Устенко – саундтрек к «Дюне». Вся музыка для произвольных танцев у дуэтов