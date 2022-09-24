Камила Валиева: «Пока у меня есть травмы, мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно»

Российская фигуристка рассказала о готовности к новому сезону.

«Не могу сказать, что готова, как в прошлом году. В этом году будет тяжелее. Борьба ли это с самой собой? Не борьба, по ступенечке, осторожно возвращение в форму.

Пока не знаю насчет лутца — риттбергера, я использую его для крутки: чем больше его делаешь, тем быстрее крутишься. Это подготовка к четверным. Но если я буду уверена в нем, то почему нет.

Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, травма сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду…

Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — сказала Валиева.

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