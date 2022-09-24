У Валиевой – саундтрек из «Интерстеллара», у Трусовой и Туктамышевой – блюз. Вся музыка для коротких программ у женщин

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины показали новые короткие программы.

Софья Муравьева: Tamara – Proud

Александра Трусова: Энни Леннокс – I Put A Spell On You

Софья Самоделкина: Диана Анкудинова – Can’t Help Falling in Love

Камила Валиева: Ханс Циммер – Cornfield Chase/Tick-Tock (OST «Интерстеллар»)

Софья Акатьева: Эцио Боссо – Smiles For Y./Clouds, The mind on the (Re)Wind

Аделия Петросян: Барбара Прави – Voilà

Елизавета Туктамышева: Нина Симон – Feeling Good (Chris Avantgarde Remix)

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова удивила блюзом, а тайное слово Валиевой вы разгадали?

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