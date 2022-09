У Валиевой – саундтрек из «Интерстеллара», у Трусовой и Туктамышевой – блюз. Вся музыка для коротких программ у женщин

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины показали новые короткие программы.

: Tamara – Proud

: Энни Леннокс – I Put A Spell On You

: Диана Анкудинова – Can’t Help Falling in Love

: Ханс Циммер – Cornfield Chase/Tick-Tock (OST «Интерстеллар»)

: Эцио Боссо – Smiles For Y./Clouds, The mind on the (Re)Wind

: Барбара Прави – Voilà

: Нина Симон – Feeling Good (Chris Avantgarde Remix)

