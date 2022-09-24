У Валиевой – саундтрек из «Интерстеллара», у Трусовой и Туктамышевой – блюз. Вся музыка для коротких программ у женщин

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины показали новые короткие программы.
Софья Муравьева: Tamara – Proud
Александра Трусова: Энни Леннокс – I Put A Spell On You
Софья Самоделкина: Диана Анкудинова – Can’t Help Falling in Love
Камила Валиева: Ханс Циммер – Cornfield Chase/Tick-Tock (OST «Интерстеллар»)
Софья Акатьева: Эцио Боссо – Smiles For Y./Clouds, The mind on the (Re)Wind
Аделия Петросян: Барбара Прави – Voilà
Елизавета Туктамышева: Нина Симон – Feeling Good (Chris Avantgarde Remix)
Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова удивила блюзом, а тайное слово Валиевой вы разгадали?