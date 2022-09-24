Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

«Все хорошо, отличное настроение. Мне понравилось выступать. Я сейчас нахожусь не в полном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать ради болельщиков, чтобы их не огорчать.

Травма? Это накопительный эффект. Неделю не каталась, неделю каталась по одной тренировке в день. В будущем будет больше тренировок.

Если бы не нужно было выступать, то я бы не каталась на тренировках.

Мне очень нравится программа. Меня спрашивали — что хочешь? Мне обычно приносили и спрашивали — нравится ли? Мы решили катать блюз с Этери Георгиевной. Платье останется на весь сезон», – сказала Трусова.

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова удивила блюзом, а тайное слово Валиевой вы разгадали?