Александра Трусова: «Я сейчас нахожусь не в полном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать ради болельщиков»

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Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России. 

«Все хорошо, отличное настроение. Мне понравилось выступать. Я сейчас нахожусь не в полном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать ради болельщиков, чтобы их не огорчать.

Травма? Это накопительный эффект. Неделю не каталась, неделю каталась по одной тренировке в день. В будущем будет больше тренировок.

Если бы не нужно было выступать, то я бы не каталась на тренировках.

Мне очень нравится программа. Меня спрашивали — что хочешь? Мне обычно приносили и спрашивали — нравится ли? Мы решили катать блюз с Этери Георгиевной. Платье останется на весь сезон», – сказала Трусова. 

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