Александра Трусова: «Всегда катаюсь для Кондратюка и всех зрителей»

ответила на вопросы после выступления с короткой программой на контрольных прокатах.

– Я тебя сначала не узнала. У меня заковыристый вопрос. Марк смотрит твой прокат, он сидит где-то тут?

– У него сегодня прокат, он смотрит по телефону.

– Но ты каталась для него?

– Я всегда катаюсь для него и всех зрителей, – сказала Трусова.

Также фигуристка ответила на вопрос .

– Абсолютно невероятный прием, мне кажется, многие зрители пришли только ради тебя. Есть ли у тебя что сказать этим людям?

– Мне очень приятна поддержка, очень приятно было кататься. Я больше получала удовольствие, чем разминалась, – сказала Трусова в эфире Первого канала.

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