Александра Трусова: «Всегда катаюсь для Кондратюка и всех зрителей»

Александра Трусова ответила на вопросы Алины Загитовой после выступления с короткой программой на контрольных прокатах.
– Я тебя сначала не узнала. У меня заковыристый вопрос. Марк смотрит твой прокат, он сидит где-то тут?
– У него сегодня прокат, он смотрит по телефону.
– Но ты каталась для него?
– Я всегда катаюсь для него и всех зрителей, – сказала Трусова.
Также фигуристка ответила на вопрос Максима Транькова.
– Абсолютно невероятный прием, мне кажется, многие зрители пришли только ради тебя. Есть ли у тебя что сказать этим людям?
– Мне очень приятна поддержка, очень приятно было кататься. Я больше получала удовольствие, чем разминалась, – сказала Трусова в эфире Первого канала.
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