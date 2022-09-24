Александра Трусова: «Всегда катаюсь для Кондратюка и всех зрителей»

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Александра Трусова ответила на вопросы Алины Загитовой после выступления с короткой программой на контрольных прокатах. 

– Я тебя сначала не узнала. У меня заковыристый вопрос. Марк смотрит твой прокат, он сидит где-то тут?

– У него сегодня прокат, он смотрит по телефону.

– Но ты каталась для него?

– Я всегда катаюсь для него и всех зрителей, – сказала Трусова. 

Также фигуристка ответила на вопрос Максима Транькова

– Абсолютно невероятный прием, мне кажется, многие зрители пришли только ради тебя. Есть ли у тебя что сказать этим людям?

– Мне очень приятна поддержка, очень приятно было кататься. Я больше получала удовольствие, чем разминалась, – сказала Трусова в эфире Первого канала. 

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