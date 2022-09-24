Туктамышева о новой произвольной: «Сложно было отрабатывать и исполнять пустой взгляд, через который ты ничего не видишь»

Российская фигуристка рассказала о новой произвольной программе.

Фигуристка будет выступать под композицию «Одиночество» Игоря Крутого. Она предстанет в образе слепой девушки.

«Сложно было отрабатывать и исполнять пустой взгляд. Взгляд, через который ты ничего не видишь.

Вначале я думала, что это невозможно, потому что мне нужно прыгать тройной аксель – какой пустой взгляд? Там нужна полная концентрация», – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

«Это история о слепоте во всех ее смыслах. Любая слепота рождает ощущение одиночества». Туктамышева о произвольной программе