Туктамышева о призовых на российских турнирах: «Деньги никогда не бывают лишними. Это хороший бонус и плюс к мотивации»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила размер призовых на российских турнирах в предстоящем сезоне.

Сообщалось, что победитель чемпионата России получит 2,5 миллиона рублей, победитель финала Гран‑при страны – 1 миллион рублей.

«Да, серьезные призовые. Когда объявили, что у нас будет Гран-при, я предполагала, что будут выплачиваться какие-то деньги. Приятно, что эти предположения оказались верны.

Деньги никогда не бывают лишними. Это хороший бонус и плюс к мотивации», – сказала Туктамышева.

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