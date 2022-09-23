Алексей Мишин: «Туктамышева и Семененко выступят на контрольных прокатах с упрощенным контентом»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о подготовке Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко к контрольным прокатам сборной России.

«Наша подготовка к сезону складывалась хорошо. В программах мы пробовали решить нестандартные хореографические задачи, используя для этого интересные находки. Плотно работали над тем, из чего складывается вторая оценка. Технический компонент постепенно доходит до рабочей кондиции. Все идет по плану.

Но есть два момента, которые осложнят наши выступления на контрольных прокатах. Первый – это болезнь Лизы Туктамышевой, она за несколько дней до Новогорска плохо себя почувствовала, неделю не каталась. И второй момент – травма Жени Семененко, которую он получил еще на прокатах в Куршевеле – видео того неприятного падения разошлось в интернете. Динамика у него позитивная, но боль еще сохраняется.

В силу этих обстоятельств Женя и Лиза выступят на прокатах в «Мегаспорте» с упрощенным контентом», – сказал Мишин.

Лиза будет кататься без тройного акселя, а Женя – без четверных. Но они постараются показать программы так, как задумано хореографом и как мы над ними работали, чтобы донести смысл до зрителей и заслужить их симпатии», – сказал Мишин.