Татьяна Мишина: «Семененко не успел полностью восстановиться перед прокатами, Туктамышева заболела перед отъездом»

Тренер Татьяна Мишина рассказала об участии фигуристов Евгения Семененко и Елизаветы Туктамышевой в контрольных прокатах, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Уехать – уехали (на прокаты). Но трудно сказать, как будут выступать. Не знаю, что они решат. Я была сейчас на соревнованиях и не видела, как они уезжали.

Уехал Коляда, Семененко, Лутфуллин, Туктамышева. У Семененко до этого была травма, он не успел полностью восстановиться.

А вот Лиза заболела перед отъездом», – сказала Мишина, отметив, что речь идет о простудном заболевании.

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

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