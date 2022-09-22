Татьяна Мишина: «Семененко не успел полностью восстановиться перед прокатами, Туктамышева заболела перед отъездом»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Татьяна Мишина Евгений Семененко контрольные прокаты Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала об участии фигуристов Евгения Семененко и Елизаветы Туктамышевой в контрольных прокатах, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Уехать – уехали (на прокаты). Но трудно сказать, как будут выступать. Не знаю, что они решат. Я была сейчас на соревнованиях и не видела, как они уезжали.

Уехал Коляда, Семененко, Лутфуллин, Туктамышева. У Семененко до этого была травма, он не успел полностью восстановиться.

А вот Лиза заболела перед отъездом», – сказала Мишина, отметив, что речь идет о простудном заболевании.

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные