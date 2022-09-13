Алексей Мишин о Николае Мемоле: «Термоядерная смесь русской студентки и итальянского мачо породила вот эту удивительную закваску»

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о работе с итальянским фигуристом Николаем Мемолой.

«Коля долго и сложно шел к этому успеху. Его рост – конечно, не шутки. Добавьте сюда определенные сложности с начальным обучением, которые у него были в Италии.

Термоядерная смесь русской студентки и итальянского мачо породила вот эту удивительную закваску – которую мы увидели на верхней ступени пьедестала в Риге.

Когда он катается у нас в Петербурге на одном льду с Лизой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Евгением Семененко – то есть с призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира – он, может, в чем-то выглядит даже лучше них. А еще он очень душевный человек, он просто притягивает к себе людей.

У него были проблемы с четверными прыжками – мы определили, в чем дело, и ситуацию исправили. Я думаю, что в ближайшем будущем он составит серьезную конкуренцию сильным спортсменам из его сборной, потому что если говорить об эмоциональной составляющей – то таких ребят мало не то что в Европе, даже и в мире.

Но знаете, главный автор успеха Николая – его мама. Именно ее надо благодарить, без нее бы просто ничего не было. Она – тот кормчий, который блестяще провел сына и ученика по этому тернистому пути», – отметил Мишин.

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец

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