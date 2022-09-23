Ягудин о том, как спортсменам справляться со стрессом: «Как только ты начнешь с улыбками воспринимать черноту и негатив, которые к тебе идут – поверьте, станет намного проще»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию дал совет спортсменам как справляться со стрессом.

«В твоей жизни все зависит только от тебя. Научись абстрагироваться, это первое. Но чтобы абстрагироваться от этого всего хейта – станьте просто ########## (совпадает по смыслу с «пофигистами» – Sports.ru). Вот я такой. Есть люди, которые слишком близко к себе воспринимают все, что видят и слышат. Ну научитесь смеяться!

Юмор, улыбки и позитив. Как только ты начнешь с улыбками воспринимать черноту и негатив, которые к тебе идут – поверьте, станет намного проще. Везде пытайтесь через юмор. И не бойтесь...

Вот сила Татьяны Тарасовой в чем? Не в том, что она много знает и гуру фигурного катания, профессионал с большой буквы. Я ее начал уважать вдвойне и втройне за то, что она умеет признавать свои ошибки. И имеет в себе силу садиться напротив тебя и говорить: я вот этого не знаю.

Научитесь не то, что признавать свои ошибки, это понятно, научитесь смеяться над собой. Научитесь просто радоваться. Желаю вам наслаждаться каждой секундой жизни. Желательно с юмором и с улыбкой», – рассказал Ягудин в интервью ютуб-каналу «Киберэтика».