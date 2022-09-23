Ягудин о работе с психологом Загайновым перед Играми-2002: «Он делал все, чтобы я думал о чем-то другом. Но тогда говорили, что я слаб и прибегнул к помощи мага»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о работе с психологом Рудольфом Загайновым перед Олимпиадой-2002 в Солт-Лейк-Сити.

«Мне Рудольф Максимович Загайнов помогал в том, что он постоянно разговаривал. У него рот не закрывался. Он рассказывал про вещи, которые меня никогда и не волновали. Но тем самым он отвлекал от того ужаса в психологическом плане, который происходил в Солт-Лейк-Сити.

Мы сейчас говорим не про буллинг, а про то, что... Одно дело, когда ты приезжаешь на Олимпиаду и имеешь возможность выиграть, а другое – когда ты просто приезжаешь бороться за шестерку. Это просто два разных состояния. Я приезжал и понимал – вот сейчас. А что будет через четыре года, будет ли очередная возможность – никто не знал. И как показала практика – ее и не было.

Поэтому надо было брать тогда. И вот Рудольф Максимович показал мне пару каких-то еще моментов, методик, подсказывал мне. Он делал все, чтобы я просто думал о чем-то другом. Но тогда говорили, что Ягудин слаб и прибегнул к помощи мага», – сказал Ягудин в интервью ютуб-каналу «Киберэтика».

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