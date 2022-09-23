Гербольдт об отстранении российских фигуристов: «Это жизнь, надо уметь подстраиваться под ту ситуацию, которая есть во всем мире»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о призовых на российских турнирах в новом сезоне.

«Конечно, это мотивация, хоть какие-то бонусы от пропуска главных стартов.

Но эмоционально все равно сложно — всю жизнь мечтал быть чемпионом мира или олимпийским чемпионом, но, к сожалению, на сегодняшний момент этот титул получить невозможно. Не потому, что мы слабее, а потому, что так складываются обстоятельства.

Это жизнь, надо уметь подстраиваться под ту ситуацию, которая есть во всем мире», – рассказала Гербольдт.