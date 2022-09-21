Кожевников о частичной мобилизации: «На хоккей не повлияет.  Кубок мира – это решение НХЛ, там деньги умеют считать»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Кубок мира КХЛ Александр Кожевников Политика деньги Хоккей

Александр Кожевников считает, что частичная мобилизация не повлияет на хоккей.

– Частичная мобилизация, объявленная в России, может как-то повлиять на наш хоккей, на КХЛ?

– Никаким образом на хоккей это не повлияет. 

– А новые политические изменения могут еще как-то повлиять на сборную России? Команду так и не допустят до Кубка мира?

– Ничего не изменится, отстранение так и будет продолжаться. Если говорить про Кубок мира, так это решение НХЛ, а не кого-либо другого. Там деньги умеют считать, поэтому могут спокойно разрешить нашим хоккеистам играть. Так что надежда есть, и большая.

Пусть даже будем играть без флага и гимна. Но мы все равно знаем, что это наши ребята. Если выиграют, то все равно все будут знать, что это сборная России, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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