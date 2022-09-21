Кожевников о частичной мобилизации: «На хоккей не повлияет.  Кубок мира – это решение НХЛ, там деньги умеют считать»

считает, что частичная мобилизация не повлияет на хоккей.

– Частичная мобилизация, объявленная в России, может как-то повлиять на наш хоккей, на ?

– Никаким образом на хоккей это не повлияет.

– А новые политические изменения могут еще как-то повлиять на сборную России? Команду так и не допустят до Кубка мира?

– Ничего не изменится, отстранение так и будет продолжаться. Если говорить про Кубок мира, так это решение , а не кого-либо другого. Там деньги умеют считать, поэтому могут спокойно разрешить нашим хоккеистам играть. Так что надежда есть, и большая.

Пусть даже будем играть без флага и гимна. Но мы все равно знаем, что это наши ребята. Если выиграют, то все равно все будут знать, что это сборная России, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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