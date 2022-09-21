Леонова о призовых на российских турнирах: «Это очень много. Нынешние суммы – какие-то космические»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поделилась мнением о размере призового фонда на российских турнирах в новом сезоне.
– Призовой фонд сезона по фигурному катанию составит больше 100 млн рублей. Это много или мало?
– Это хорошо, ха-ха. Я бы сказала, что это очень много. Как было в мои времена?
– А в ваши времена было сколько?
– Я уже и не помню. Их так и не посчитаешь, призовые они то были, то нет. Были стабильные зарплаты, порядка 100 тысяч рублей в месяц. Нынешние суммы – какие-то космические.
– Не скажется ли это отрицательно на желании фигуристов работать?
– Нет, конечно. Это же такая мотивация, которая только подстегнет спортсменов. Да и я не думаю, что они будут делать на это акцент. У них будет одна задача – хорошо выступать. Так показывает практика.
– Но практика также показывает, что как раз самые дорогостоящие спортсмены – это футболисты. И как они выступают, мы прекрасно знаем. Нет опасений?
– Нет, конечно. У фигуристов другой менталитет. Я уверена, что фигуристов это не коснется, – сказала Леонова.