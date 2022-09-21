Леонова о призовых на российских турнирах: «Это очень много. Нынешние суммы – какие-то космические»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 поделилась мнением о размере призового фонда на российских турнирах в новом сезоне.

– Призовой фонд сезона по фигурному катанию составит больше 100 млн рублей. Это много или мало?

– Это хорошо, ха-ха. Я бы сказала, что это очень много. Как было в мои времена?

– А в ваши времена было сколько?

– Я уже и не помню. Их так и не посчитаешь, призовые они то были, то нет. Были стабильные зарплаты, порядка 100 тысяч рублей в месяц. Нынешние суммы – какие-то космические.

– Не скажется ли это отрицательно на желании фигуристов работать?

– Нет, конечно. Это же такая мотивация, которая только подстегнет спортсменов. Да и я не думаю, что они будут делать на это акцент. У них будет одна задача – хорошо выступать. Так показывает практика.

– Но практика также показывает, что как раз самые дорогостоящие спортсмены – это футболисты. И как они выступают, мы прекрасно знаем. Нет опасений?

– Нет, конечно. У фигуристов другой менталитет. Я уверена, что фигуристов это не коснется, – сказала Леонова.