высказался касательно возможного участия сборной России в Кубке мира.

– Верите, что Кубок мира-2024 состоится?

– Пока в хоккее Европы – раздрай, в Северной Америке вроде бы все в порядке. В руководстве собраны шустрые ребята, даже в нынешние времена они способны провести большой турнир. Было бы здорово его увидеть.

– С участием сборной России?

– Думаю, если североамериканцы Кубок мира запустят, то сборную России, скорее всего, пригласят. Наша команда – это тот раздражитель, который гарантирует интерес и приносит деньги. А деньги в Америке – превыше всего.

– Может ли НХЛ отправить российских звезд НХЛ не в сборную России, а в сборную, скажем, Восточной Европы, чтобы убрать фактор политики?

– Мое мнение однозначное – если сборной России на турнире не будет, то нет смысла участвовать в нем по частям. Наши хоккеисты это прекрасно понимают – и найдут причины не ехать, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.