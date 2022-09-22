Александр Жулин: «Понимаю и поддерживаю Синицину и Кацалапова. Они устали, сейчас свадьба. Думаю, их решение – правильное»

Тренер Александр Жулин прокомментировал решение своих подопечных и пропустить первую половину сезона.

«Ребята со мной советовались, мы разговаривали. Я их абсолютно понимаю и поддерживаю.

Были очень хорошие два последних сезона. И вообще все четырехлетие было хорошим. Я понимаю, как они устали, понимаю, что сейчас свадьба.

Им понадобилось некоторое время, чтобы все это переосмыслить, посмотреть, как будет дальше. Я их понимаю, и это их решение. Думаю, что оно очень правильное», – сказал Жулин.

«Может ли решение пропустить половину сезона в итоге стать концом спортивной карьеры? Поживем – увидим.

Сейчас события развиваются очень стремительно во всем мире. Откровенно скажу: несмотря на всю мою любовь к ребятам, мои мысли заняты другими вещами», – добавил тренер.

«С людьми такого таланта работать всегда одно удовольствие. Сейчас будто какая-то частичка потеряна – с одной стороны, это очень грустно, но с другой – надо понимать, что такие спортсмены рождаются достаточно редко.

Поэтому в паре такого таланта мне было работать в удовольствие. Понятно, что бывали сложные моменты. К любым талантливым спортсменам требуется большое внимание. Бывают характеры у таких людей непростые.

Но я такой человек, что очень благодарен возможности поработать с такой парой — это огромное удовольствие», – цитирует Жулина «Чемпионат».

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