Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов готовятся к контрольным стартам. Какие дальше планы? Будем думать после прокатов»

Тренер Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

– Спортсмены готовятся к контрольным стартам. Какие дальше планы? Будем думать после контрольных стартов.

– Не было ли у Виктории и Никиты мыслей взять паузу на год в связи с отстранением российских фигуристов от международных стартов?

– Мысли у всех возникают, я так думаю. Наверное, мысли и у них возникали.

– А в целом, как настроение у них?

– За спортсменов не берусь говорить. Вроде выглядят нормально. А так у всех настроение чуть-чуть подавленное, ведь никуда нельзя, всего лишили. Всем, конечно, тяжело сейчас, – сказал Жулин.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 24-25 сентября.