Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов готовятся к контрольным стартам. Какие дальше планы? Будем думать после прокатов»

Тренер Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
– Спортсмены готовятся к контрольным стартам. Какие дальше планы? Будем думать после контрольных стартов.
– Не было ли у Виктории и Никиты мыслей взять паузу на год в связи с отстранением российских фигуристов от международных стартов?
– Мысли у всех возникают, я так думаю. Наверное, мысли и у них возникали.
– А в целом, как настроение у них?
– За спортсменов не берусь говорить. Вроде выглядят нормально. А так у всех настроение чуть-чуть подавленное, ведь никуда нельзя, всего лишили. Всем, конечно, тяжело сейчас, – сказал Жулин.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 24-25 сентября.