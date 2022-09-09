Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов готовятся к контрольным стартам. Какие дальше планы? Будем думать после прокатов»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Тренер Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. 

– Спортсмены готовятся к контрольным стартам. Какие дальше планы? Будем думать после контрольных стартов.

– Не было ли у Виктории и Никиты мыслей взять паузу на год в связи с отстранением российских фигуристов от международных стартов?

– Мысли у всех возникают, я так думаю. Наверное, мысли и у них возникали. 

– А в целом, как настроение у них?

– За спортсменов не берусь говорить. Вроде выглядят нормально. А так у всех настроение чуть-чуть подавленное, ведь никуда нельзя, всего лишили. Всем, конечно, тяжело сейчас, – сказал Жулин. 

Контрольные прокаты сборной России пройдут 24-25 сентября. 

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