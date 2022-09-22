Трусова о прыжках в длину: «Четверной лутц прыгать легче. Не понимала, как правильно разбегаться, как толкаться, чтобы не заступить на планку»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от участия в соревнованиях по прыжкам в длину.

– Если вернуться к соревнованиям в «Лужниках» на московской «Неделе легкой атлетики». Ты ведь допрыгнула сразу до второго юношеского разряда, можно сказать, что официально стала еще и легкоатлеткой. И ведь не побоялась выглядеть не самой умелой и сильной в секторе.

– Было интересно! Тут ведь важна еще и смена обстановки, настроение тоже важно. Олимпийский сезон прошел, можно попробовать что-то такое, без мыслей о последствиях.

Это шутка, конечно. Травму получить мне никогда не страшно, но я всегда стараюсь соблюдать осторожность, пробуя новое, не буду нестись сломя голову, если не уверена в своих силах.

– Здесь чувствовала себя в своей стихии?

– Четверной лутц прыгать легче! Вначале я не понимала, как правильно разбегаться, как толкаться, чтобы не заступить на планку, но девочки в секторе, профессиональные легкоатлетки, меня подбадривали, сказали: «Ты – крутая!», – сказала Трусова.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели