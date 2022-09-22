Контрольные прокаты сборной России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин выступят с короткими программами

24 сентября на контрольных прокатах сборной России пары выйдут на лед с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Пары

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени (24 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

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– Валерий Колесов

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Наталья Хабибуллина –

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных