Контрольные прокаты сборной России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин выступят с короткими программами

24 сентября на контрольных прокатах сборной России пары выйдут на лед с короткими программами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Пары
Короткая программа
Начало – 17:45 по московскому времени (24 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участники
Карина Акопова – Никита Рахманин
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных