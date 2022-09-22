Контрольные прокаты сборной России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин выступят с короткими программами

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Илья Княжук Дарья Павлюченко Денис Ходыкин контрольные прокаты Никита Рахманин Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Карина Акопова Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Фигурное катание

24 сентября на контрольных прокатах сборной России пары выйдут на лед с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени (24 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Карина АкоповаНикита Рахманин

Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин

Евгения ТарасоваВладимир Морозов

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

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