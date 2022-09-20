Глава WADA о допинговом деле Валиевой: «Знаем дату слушания. Дождемся решения РУСАДА, а затем решим, что делать»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что организация ожидает решения по итогам расследования допингового дела российской фигуристки .

«Мы знаем дату слушания, поэтому нам нужно дождаться решения, а затем WADA решит, что делать.

Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса. Теперь мы знаем, что слушания могут состояться очень скоро. Давайте подождем», – сказал Банька.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет