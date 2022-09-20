Глава WADA о допинговом деле Валиевой: «Знаем дату слушания. Дождемся решения РУСАДА, а затем решим, что делать»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Витольд Банька Камила Валиева Фигурное катание

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что организация ожидает решения РУСАДА по итогам расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы знаем дату слушания, поэтому нам нужно дождаться решения, а затем WADA решит, что делать.

Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса. Теперь мы знаем, что слушания могут состояться очень скоро. Давайте подождем», – сказал Банька.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

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