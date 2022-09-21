Иван Скобрев: «По словам Плющенко, Тутберидзе не хочет с ним пересекаться. Говорит: «Разведите нас»

Иван Скобрев рассказал о взаимоотношениях Евгения Плющенко и .

Чемпион мира и олимпийский призер по конькобежному спорту сейчас работает тренером в академии Плющенко.

– Вас, наверное, уже ввели в историю о противостоянии штабов Плющенко и Тутберидзе?

– Это я слышал. Даже в рамках чемпионата Москвы это самое большое противостояние.

Но я вот даже слышал от Жени, что на прокатах в Новогорске спрашивали, кто и где будет переодеваться, когда и кого ставят, и он ответил, что ему без разницы. По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: «Разведите нас».

Знаете, такая интрига еще несет под собой дополнительный интерес. Это противостояние – дополнительный пиар, дополнительные разговоры.

Причем Этери – очень серьезный тренер, добившийся огромных успехов. Любой специалист рад и гордится с ней посоревноваться.

– Подсматривает ли Плющенко, его штаб и вы за тем, что делает Тутберидзе?

– Я еще на уровне сборной не пересекался с Этери и ее спортсменами, поэтому пока нет у меня особого понимания. Но я хорошо общаюсь с Максимом Траньковым и знаю не понаслышке, что у нее есть крутые специалисты.

Да и сама Этери всем знакома своим нравом, характером, что может ругнуться и так далее.

Но пока все это лишь на уровне того, что знаю из прессы и из общения с людьми. Лично не удалось пересечься с ней и ее командой, – сказал Скобрев.