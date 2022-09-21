Иван Скобрев: «Плющенко весь день на льду с фигуристами, всегда в работе. Считаю, у него есть все, чтобы стать великим тренером»

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Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев рассказал, что удивило его в академии Евгения Плющенко, где он работает тренером. 

– Что вас удивило больше всего в «Ангелах Плющенко»?

– Меня удивило все. Я знал, что у нас популярен хоккей, фигурное катание переживает бум популярности.

Но я смотрю на загрузку у Жени и поражаюсь: лед начинает «работать» с 7 утра, и до 20:45 нет ни одного свободного окна. Даже наша хоккейная команда начинает тренироваться и играть лишь в 9 вечера.

Так что не может не радовать, что в этой непростой ситуации наши атлеты там много занимаются. При помощи государства, субсидий, родителей подрастает очень хорошее поколение. Например, на Кубке Москвы, который проходил на «Ходынке», я был поражен количеством участников.

– Со стороны кажется, что Плющенко – добрый и понимающий тренер, но на самом деле какой он в рабочем процессе?

– Почему добрый? Нет, он может и прикрикнуть, при нем очень хорошая дисциплина. Вот вчера мы были на тренировке, и одного мальчишку даже выгнали со льда, потому что он в короткой программе ни одного прыжка не сделал. Приложил Женя к нему словечко.

Понятно, что до рукоприкладства никогда не доходит, но сказать и ругнуться – это нормальная история. Но все это происходит с артистизмом, как это свойственно фигуристам. Не просто как в хоккее: «Пошел ты...», а несколько завуалированно. Все-таки, еще подростки.

– Он, как вы сказали, целый день с ними тренировках проводит?

– Да, весь день, весь день на льду! Понятно, что когда ребята выходят и 15-20 минут раскатываются, ему там нечего делать. А вот когда начинается отработка программы, прыжковых элементов, то Евгений Викторович всегда в работе.

– Плющенко добился больших успехов как фигурист. Как думаете, удастся ли ему в полной мере реализоваться как тренеру?

– Мне кажется, что да. Я знал Женю как спортсмена, как медийную личность, но не знал его как тренера. И вот открыл для себя его с этой стороны. Честно, я удивлен тому, насколько сильно он врос в этот процесс, насколько ему все нравится. Считаю, что у него есть все, чтобы стать великим тренером.

– Чем он так выделяется?

– У Жени вся семья заточена на результат. И супруга, Яна, обожает фигурное катание, обожает дело мужа. Она прямо как мама приходит, следит за всеми детьми, где-то пытается помогать даже за счет своих средств, чтобы помочь ребятам, у которых не хватает финансовых возможностей.

Все вокруг Жени и его академии создано, чтобы добиваться результатов, – сказал Скобрев. 

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