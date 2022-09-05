Плющенко о работе Скобрева с фигуристами: «Он из другого спорта, и у него очень интересные находки в плане физподготовки»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил тренерскую работу конькобежца Ивана Скобрева в академии «Ангелы Плющенко».

«Иван теперь представляет школу «Ангелы Плющенко», где является полноценным тренером по физической подготовке.

Где‑то три месяца назад я создал любительскую команду по хоккею, где играют и Скобрев, и (Александр) Мостовой, и (Илья) Авербух, и (Роман) Костомаров и многие другие.

Я попросил Ивана помочь нам, он отозвался, сказав, что ему интересно. Иван показывает очень хорошие результаты со спортсменами. Детей много, поэтому им нужны профессионалы.

Также у меня в академии есть еще один тренер по физической подготовке, который ведет группы. У Ивана уже другая группа, которая была создана в этом сезоне. Меня все устраивает, он молодец.

Иван – великий спортсмен, имеющий большой опыт в том числе в работе с хоккеистами. В свое время у меня был тренер по легкой атлетике, и я не исключаю, что в академию будут приглашены и еще другие специалисты.

Сейчас вот у нас работает Иван. Он из другого вида спорта, и у него очень интересные находки в плане физической подготовки», – сказал Плющенко.

Олимпийский призер по конькобежному спорту Иван Скобрев стал тренером в академии Евгения Плющенко

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