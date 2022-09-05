Плющенко о работе Скобрева с фигуристами: «Он из другого спорта, и у него очень интересные находки в плане физподготовки»

Теги Евгений Плющенко Роман Костомаров Илья Авербух Александр Мостовой сборная России Иван Скобрев Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил тренерскую работу конькобежца Ивана Скобрева в академии «Ангелы Плющенко».

«Иван теперь представляет школу «Ангелы Плющенко», где является полноценным тренером по физической подготовке.

Где‑то три месяца назад я создал любительскую команду по хоккею, где играют и Скобрев, и (Александр) Мостовой, и (Илья) Авербух, и (Роман) Костомаров и многие другие.

Я попросил Ивана помочь нам, он отозвался, сказав, что ему интересно. Иван показывает очень хорошие результаты со спортсменами. Детей много, поэтому им нужны профессионалы.

Также у меня в академии есть еще один тренер по физической подготовке, который ведет группы. У Ивана уже другая группа, которая была создана в этом сезоне. Меня все устраивает, он молодец.

Иван – великий спортсмен, имеющий большой опыт в том числе в работе с хоккеистами. В свое время у меня был тренер по легкой атлетике, и я не исключаю, что в академию будут приглашены и еще другие специалисты.

Сейчас вот у нас работает Иван. Он из другого вида спорта, и у него очень интересные находки в плане физической подготовки», – сказал Плющенко.

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