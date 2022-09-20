Вайцеховская о Дэвис и Смолкине: «Зачем членам сборной России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во чтобы то ни стало остаться в США?»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России из-за проблем с документами у партнера.

«Ситуации с и точно не помешало бы несколько более продуманное информационное сопровождение — это первое, что приходит в голову при чтении поста (цитирую): «В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной».

Во-первых, при выезде из США вообще не требуется проходить паспортный контроль и кому-то показывать наличествующие в паспорте визы. Значит, фразу следует читать так: «Простите, дорогие болельщики и начальники, но если мы выедем из США, то въехать обратно партнер уже не сможет. А это никоим образом нас не устраивает».

В связи с этим возникает «во-вторых»: зачем вообще в нынешней ситуации членам сборной команды России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во чтобы то ни стало остаться в США?

И это уже вопрос точно не к американской федерации фигурного катания», – написала Вайцеховская.