Диана Дэвис: «Мы не участвуем на Challenge Cup»

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сообщила, что их дуэт не примет участие в турнире Challenge Cup.

Ранее журналист Дэйв Лиз сообщил, что пара собирается выступить на турнире в американском Ардморе. Challenge Cup является квалификационным для чемпионата США.

«И да, мы не участвуем на Challenge Cup», – написала Дэвис.

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