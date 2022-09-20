Диана Дэвис: «Мы не участвуем на Challenge Cup»

Теги сборная России танцы на льду Challenge-Cup Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сообщила, что их дуэт не примет участие в турнире Challenge Cup.

Ранее журналист Дэйв Лиз сообщил, что пара собирается выступить на турнире в американском Ардморе. Challenge Cup является квалификационным для чемпионата США. 

«И да, мы не участвуем на Challenge Cup», – написала Дэвис.

Дэвис и Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России: «Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные