В федерации фигурного катания Чехии объяснили, почему не состоялся переход Свириденко

Генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт объяснил, почему не состоялся переход российского фигуриста в чешскую сборную.

«С Леонидом ситуация была сложная. Один из чешских клубов хотел начать сотрудничество с ним еще год назад. Мы, как федерация, зная о профессиональных качествах Леонида, были согласны допустить его к контрольным прокатам чешской команды старшего возраста.

После выступления мы бы проконсультировали его насчет дальнейших шагов, необходимых для процедуры допуска к турнирам под эгидой .

Главное условие: фигурист должен минимум год прожить в стране, которую он хочет представлять на международной арене. Но тот клуб даже не начал подавать заявку на участие Леонида в тестовых прокатах, хотя я лично напомнила про обязательность формальной заявки.

Этой весной я снова спросила менеджера клуба, как обстоят дела с Леонидом, но ответ был не по теме. В любом случае, мы будем рады Леониду, если он захочет кататься в Чехии», – рассказал Обрехт.