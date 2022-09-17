Леонид Свириденко: «Малинин уже исполнил четверной аксель, думаю, пятерной рано или поздно тоже кто-нибудь прыгнет. Вопрос времени»

Российский фигурист Леонид Свириденко считает, что исполнение фигуристами пятерного прыжка – вопрос времени.

– Хочу немного поговорить о развитии мужского одиночного катания. В прошлом сезоне Нэтан Чен показал две сложнейшие программы: он исполнил четверные лутц и флип в короткой и пять квадов в произвольной. Как ты думаешь, это пик или ещё есть куда усложняться?

– Безусловно, то, что показывал Чен – это очень высокий уровень. Но я думаю, что это не пик. Даже если брать теоретически, тот же Илья Малинин прыгнул четверной аксель, значит, он может исполнить набор сложнее Чена.

– Как ты думаешь, в будущем появятся на соревнованиях пятерные?

– Думаю, через какое-то время и пятерные появятся. Не массово, но найдутся люди, которые будут их исполнять. Малинин четверной аксель уже исполнил, пятерной, думаю, рано или поздно тоже кто-нибудь прыгнет. Всего лишь вопрос времени.

– Сейчас в мужском одиночном катании грядет смена поколений. Нэтан Чен не будет соревноваться в ближайшее время, Юдзуру Ханю завершил карьеру – большие личности уходят. Это плохо? Кто теперь будет в лидерах?

– Я думаю, что мало что изменится. и довольно долгое время выступали, привносили своё видение в наш спорт. С их уходом просто придут новые люди, плюс осталось много спортсменов, которые соревновались с ними.

Но я не могу сказать, кто сейчас будет в лидерах – очень много кандидатов на это место. Нужно как минимум дождаться начала сезона и посмотреть на всех, чтобы что-то сказать.

– Как ты думаешь, конкуренция станет более ожесточенной с уходом Чена и Ханю?

– Думаю, да, конечно, будет борьба за лидерство. Люди учат новые элементы, начинают лучше кататься, становятся интереснее программы, меняются правила, меняются вращения. В любом случае всем придется меняться под это, подстраиваться, и победит тот, у кого лучше получится, – сказал Свириденко.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов