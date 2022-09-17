Леонид Свириденко: «Была вероятность, что я перейду выступать за Чехию. Возникли некоторые сложности, и было принято решение остаться в России»

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Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал, что мог перейти в сборную Чехии, но переход сорвался. 

«В прошлом году я не выступал, потому что была вероятность того, что я перейду выступать за Чехию. Плюс у меня была травма голеностопа, которая меня беспокоила, и какое-то время я не мог тренироваться в полную силу.

В прошлом году я поддерживал форму, работал над собой. Было принято решение продолжить выступать за Россию, и сейчас я готовлюсь к сезону с моим тренером Сергеем Розановым.

История со сменой гражданства ни к чему не привела? Нет. Я бы не хотел подробно комментировать эту тему. Просто, скажем так, возникли некоторые сложности, и было принято решение остаться здесь», – сказал Свириденко. 

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