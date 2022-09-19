Журова о возможном переходе Дэвис и Смолкина в США: «Американская сторона должна обратиться к ФФКР с таким запросом. Без этого ничего не будет»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы и стали членами Ассоциации фигурного катания США.

Ранее об этом сообщил The Skating Lesson. Дэвис и Смолкин заявлены на турнир Challenge Cup в американском Ардморе – этот старт является квалификационным для чемпионата США.

«Может быть, это у кого-то игра такая веселая вокруг Дэвис и Смолкина? Ажиотаж такой устраивают.

Причем надо понимать, что они не могут выступать так сразу на соревнованиях и отбираться куда-либо. Потому что международная федерация должна подтвердить их переход. Она подтвердила?

Все бегут раньше времени. Наша федерация должна подтвердить переход.

Была такая же история с Ваней Скобревым. Когда американцы написали в центральной газете о том, что он перед Олимпиадой в Сочи собрался выступать за Америку, так как там живут его родители. Иван не собирался. Это придумали на ровном месте. И парня потом вся страна осуждала за эту новость.

Мы сейчас вызываем негодование болельщиков вокруг этой пары. В первую очередь, должна подтвердить федерация и сама пара. Причем к федерации России должна обратиться американская сторона с таким запросом. Без этого ничего не будет.

Просто так они не уедут. Все должно быть на законных основаниях», — заявила Журова.