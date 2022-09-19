Журова о призовых для фигуристов: «Отличный стимул. Думаю, благодаря этим шагам никто не решит сменить спортивное гражданство»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила размер призовых для российских фигуристов в предстоящем сезоне.

«Я всегда говорила, что есть ряд видов спорта, в которых платят очень высокие призовые на международных соревнованиях. Для людей, которые занимаются любительским фигурным катанием, это единственный доход.

На чемпионате мира, например, они получали около 60 тысяч долларов. Сейчас фигуристы остались без стартов, но российская федерация (ФФКР) их поддерживает. Внутренняя конкуренция и хорошие призовые станут отличным стимулом. Думаю, благодаря этим шагам никто не решит сменить спортивное гражданство.

Не могу сказать, кто станет спонсорами. Наверное, федерация фигурного катания бросит всеобщий клич, и таким образом наберется копилка спонсоров. Официального спонсора увидим на одежде у фигуриста. Кто‑то точно найдется. В сравнении с футболом это не такие большие суммы, – сказала Журова.

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