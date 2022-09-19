18-19 марта в Москве пройдет открытый турнир по шоу-программам в фигурном катании.

Сообщается, что соревнования пройдут в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцевальных дуэтов. По условиям участия, фигуристы должны представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично.

Участники и результаты будут определяться в том числе народным голосованием. Выступить на турнире смогут как любители, так и профессионалы, в том числе завершившие спортивную карьеру.

Общий призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей. Другие подробности станут известны позднее.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2022/23: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре