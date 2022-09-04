В российском фигурном катании изменят систему бонусов: меньше баллов за четверные и больше за сложные вращения (Спорт-Экспресс)

В российском фигурном катании изменят систему бонусов за элементы в программах. Бонусы, как и раньше, будут выставляться на внутрироссийских турнирах, за исключением чемпионата России.

У мужчин бонусными баллами будут оцениваться: четверной лутц/флип/риттбергер – 1 балл (ранее оценивались в 2 балла), каскад четверной лутц/флип/риттбергер с тройным прыжком – 2 балла, наличие в программе двух разных четверных прыжков – 1 балл, наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков – 2 балла.

У женщин и девушек: сольный тройной аксель – 1 балл (ранее оценивался в 2 балла), каскад/комбинация тройной аксель + двойной/тройной прыжок – 1 балл, сольный четверной прыжок – 1 балл (ранее оценивался в 2 балла), каскад/комбинация четверной прыжок + двойной/тройной прыжок – 1 балл, наличие в произвольной программе двух и более разных четверных прыжков – 2 балла.

У юношей: сольный четверной прыжок - 1 балл, каскад/комбинация четверной + тройной прыжок - 1 балл (ранее — 2 балла), наличие в произвольной программе двух разных четверных прыжков — 1 балл, наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков – 2 балла.

Для всех категорий 1 баллом будут оцениваться вращения четвёртого уровня сложности со средней GOE не ниже +4. 2 баллами - прыжок во вращение четвертого уровня сложности со средней GOE не ниже +4 (ранее все вращения удостаивались 1 балла).