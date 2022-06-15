ФФКР рассчитывает на участие иностранных спортсменов в российской серии Гран-при. ISU может выступить против («Матч ТВ»)

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) рассчитывает на участие иностранных спортсменов в российской серии Гран-при в новом сезоне, сообщает «Матч ТВ»

Отмечается, что руководство рассчитывало привезти в Россию фигуристов из Китая. Кроме того, было желание увидеть представителей сборной Грузии. 

По информации источника, Международный союз конькобежцев (ISU) по регламенту может выступить против, если проведение турнира с участием иностранных спортсменов не будет согласовано с организацией. 

Предварительный календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте

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