Инга Гургенидзе о переходе из России в Грузию: «Сменой спортивного гражданства занимались взрослые, мое дело – кататься»

Фигуристка Инга Гургенидзе рассказала о переходе из команды России в сборную Грузии.

«Я, считай, всего один сезон и прокатала как Никитина. А потом решила взять папину фамилию – он Зураб Гургенидзе – и уже весь прошлый год выступала с новым именем.

Сменой спортивного гражданства занимались взрослые, мое дело – кататься. Сейчас приехала на свой первый международный турнир (на юниорский этап Гран-при в Ригу) и в первый раз выступала за Грузию.

Удивительно, я почему-то вообще не нервничаю, на прошлых соревнованиях волнения было гораздо больше», – сказала Гургенидзе.

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