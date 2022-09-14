Зинина на вопрос о смене гражданства: «Я патриот. Очень люблю Россию и хочу представлять свою страну»

15-летняя фигуристка Анастасия Зинина заявила, что не планирует менять спортивное гражданство.

– Сезон будет необычный, внутрироссийский. Как ты отреагировала, когда узнала об этом? Не было проблем с мотивацией?

– Конечно, я расстроилась, потому что в прошлом году я побывала на двух этапах Гран-при – в России и в Австрии. Мне очень понравилось, я летала без родителей – это был необычный опыт для меня. Познакомилась со многими иностранными спортсменами.

Я хорошо знаю английский язык, и мне было очень интересно с ними контактировать, да и вообще – это хороший опыт в общении. И выступать на международных соревнованиях – это, конечно, совсем другое, нежели на российских. Другие страны, интересно, в общем.

Что касается мотивации, то ее, наоборот, стало еще больше. В России очень серьезная конкуренция, надо к соревнованиям готовиться более усердно, потому что там разрыв от первого, допустим, до второго места может составлять сотые, десятые балла. Важно, чтобы каждый взмах руки, каждый взгляд был отточен.

– О смене спортивного гражданства ты не задумывалась?

– Нет-нет. Я патриот своей страны и хочу выступать за нее. Я очень люблю Россию и хочу представлять свою страну, – сказала Зинина.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?