Анна Щербакова: «Для меня огромная честь получить столь высокую награду. Спасибо нашему государству за развитие и поддержку спортсменов»

Олимпийская чемпионка прокомментировала вручение ей ордена Дружбы.

«Для меня огромная честь получить столь высокую награду. Долгий спортивный путь невозможно пройти в одиночку, поэтому хочу поблагодарить свою семью, тренеров, федерацию за их заботу.

Также хочу сказать спасибо нашему государству за развитие и поддержку спортсменов. Здесь хочется вспомнить наш предолимпийский сбор в Красноярске, где все условия были максимально приближены к Олимпиаде.

Мы жили и тренировались в пузыре, чувствовали себя в безопасности, а также смогли адаптироваться к часовому поясу.

Отдельная благодарность за встречу по итогам Олимпиады, нам было очень важно и приятно почувствовать такую невероятную поддержку, которой нам не хватало на Олимпиаде из-за ограничений», – сказала Щербакова на церемонии награждения.