U.S. International Classic. Ю Ен, Ким Йе Лим, Кавабе, Шин и Бржезинова представят короткие программы

14 сентября на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде женщины выйдут на лед с короткими программами.

ISU Challenger

U.S. International Classic

Лейк-Плэсид, США

14 сентября

Женщины, короткая программа

Начало – 22.50 по московскому времени

Участники

Ю Ен (Южная Корея)

Ким Йе Лим (Южная Корея)

Мана Кавабе (Япония)

Одри Шин (США)

Соня Хилмер (США)

Джилл Хайнер (США)

Алессия Торнаги (Италия)

Элишка Бржезинова (Чехия)

Марилена Китромилис (Кипр)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам появится позже. Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе