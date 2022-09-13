U.S. International Classic. Ю Ен, Ким Йе Лим, Кавабе, Шин и Бржезинова представят короткие программы

14 сентября на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде женщины выйдут на лед с короткими программами.
ISU Challenger
Лейк-Плэсид, США
14 сентября
Женщины, короткая программа
Начало – 22.50 по московскому времени
Участники
Ю Ен (Южная Корея)
Ким Йе Лим (Южная Корея)
Мана Кавабе (Япония)
Одри Шин (США)
Соня Хилмер (США)
Джилл Хайнер (США)
Алессия Торнаги (Италия)
Элишка Бржезинова (Чехия)
Марилена Китромилис (Кипр)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам появится позже. Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе