Дмитрий Губерниев: «Без сомнения помогу Загитовой в гребле! Мы сядем в двойку и будем грести»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о желании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой попробовать себя в гребле.

«Алина Загитова молодец! Осталось только уточнить, в какой именно гребле: в академической, на байдарке, на каноэ, слаломе, скоростном спуске на лодке, а может быть, в сапе? Потому что такого вида спорта как «гребля» нет.

После того, как Загитова выучит спортивную терминологию и будет разговаривать на блистательном русском языке, мы сразу с радостью увидим Алину в лодке и восхитимся ее возможностями гребчихи. Для Алины замечу, что гребля – это не только руки. В любом виде гребли руки играют последнюю роль. Главным образом работает спина, плечевой пояс и ноги, а руки только помогают.

Без сомнения помогу Загитовой в гребле! Мы сядем в двойку и будем грести. Алина будет загребная, а я на первом номере. Это будет потрясающе!» – сказал Губерниев.

«Давать сейчас какие-то рекомендации не имеет смысла. Надо сначала понять, каким именно видом гребли хочет заниматься Алина. Есть очень много видов гребли. Для начала Алине нужно начать разбираться в видах гребли, а потом только начать пробовать себя.

Если она хочет заниматься греблей академической, то нужно понять, какую роль она будет выполнять. Будет она распашницей, парницей или, например, рулевой. Но я думаю, что Алина, безусловно, справится, кем бы она не была», – цитирует Губерниева Metaratings.

Алина Загитова: «Хотела бы попробовать себя в гребле. За медийную футбольную команду играть пока не хочу – больше люблю хоккей»