Алина Загитова: «Хотела бы попробовать себя в гребле. За медийную футбольную команду играть пока не хочу – больше люблю хоккей»

заявила, что не хотела бы играть в медийной футбольной команде, но попробовала бы себя в гребном спорте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об этом на выставке достижений спорта Москвы «Спорт-Экспо».

«Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей.

Я хотела попробовать в боксе для развития себя, но не профессионально.

Бокс тренирует выносливость, резкость, сердце, координацию, поэтому выбрала для себя этот вид, там все качественно прокачивается, потом узнаешь, что где-то есть новые мышцы.

Пока у меня нет задачи проводить выставочные бои, но мы не знаем, что будет потом, я живу здесь и сейчас. Пока нет человека, которого хотела бы пригласить на бой.

Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», – сказала Загитова.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток