Орсер о работе с юными фигуристами: «Иногда замечаю, что прямо раскомандовался, стал настоящим боссом»

Канадский специалист Брайан Орсер рассказал о работе с юными фигуристами.

«С молодежью проще, конечно. Последнее время я много занимаюсь с детьми – новисами и даже младше. Для меня как для тренера это что-то новое – и мне очень нравится.

Я чувствую, что прокачиваю тренерские навыки – иногда учить приходится азам, тому, что я всегда принимал как должное при работе со взрослыми.

У меня тут серьезные ожидания: думаю, ребят ждет большое будущее – и да, я иногда замечаю, что прямо раскомандовался, типа стал настоящим боссом, ха-ха», – заявил Орсер.

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