Брайан Орсер: «У россиян не первый случай проблем с допингом. Быть может, санкции связаны не только с военными действиями»

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением насчет отстранения России от международных стартов.

– Результаты мы уже наблюдаем – на этом этапе у Канады две медали в парах, ха-ха. Будь тут русские фигуристы, весь пьедестал был бы их. А по поводу бана... Скажу так: что есть – то есть. Мы движемся вперед, я вижу, что российские спортсмены тоже не останавливаются, у них будут соревнования параллельно с турнирами , так что все работают.

Хорошо ли это для спорта или плохо? Наверное, тут важно понять, что события на Украине никого не радуют. А для спорта хорошо – это когда соревнуются чистые и честные спортсмены. Дело же не только в политике, на второй план как-то ушла вся допинговая тема, а тут точно пара гнилых яблок подпортила урожай. Это не первый случай проблем с допингом у россиян, так что, быть может, все эти санкции связаны не только с военными действиями.

Рассеется ли когда-то этот туман? Я не знаю. Все, что я могу, – делать свою работу, тренировать и учить людей кататься. И получать от этого огромное удовольствие.

– Попросись сейчас в Крикет-клаб кто-то из россиян – возьмете?

– Да уж, непростой вопрос. Честно? Не знаю. Но во-первых: не думаю, что кто-то выйдет на нас с таким предложением. А во-вторых... Знаете, мы прошли с Евгенией прекрасный путь вместе, это было здорово. Но на этом я, наверное, и остановлюсь, – отметил Орсер.

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