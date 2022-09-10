Брайан Орсер: «Кихира по-прежнему сражается с травмой. К октябрю прилетит в Торонто – не очень понимаю, что мы с ней успеем»

Тренер Брайан Орсер рассказал о восстановлении после травмы японской фигуристки .

«Увы, Рика по-прежнему сражается с травмой. У нее непростой случай – перелом правой лодыжки. То есть это даже не стрессовый перелом – а самый настоящий. И она с этим мучается уже больше года. Становится то лучше, то хуже; она еще выступает в шоу – без прыжков, просто катается, деньги же как-то надо зарабатывать. Но нога под постоянной нагрузкой. По-хорошему, ей нужен гипс, полный покой на пару месяцев, чтоб все окончательно зажило.

В конце сентября Рика участвует в отборочных соревнованиях к чемпионату страны, а к октябрю планирует прилететь в Торонто. Не знаю, сначала она собиралась приехать в июле, потом в августе, теперь вот в октябре. Я уже не очень понимаю, что мы сможем с ней успеть – никакого тренировочного процесса нет. Над чем-то она пыталась работать весной, когда приезжала в Крикет-клаб. У нее ведь по-прежнему квартира в Торонто, столько планов, ну то есть она как бы с нами – и как бы нет.

Не поверите, сегодня утром я проснулся от ее смски – я спрашивал, как она и когда ее ждать. Могу прочитать ее ответ: «Ближайшие планы – надо отобраться на чемпионат Японии, первый квалификационный старт уже в конце сентября. Буду там выступать с двойными прыжками, так как, к сожалению, от травмы я не оправилась, прыгать толком не могу. В Канаду собираюсь прилететь в октябре». Ну да, она заявлена на канадский этап . Он, кстати, пройдет рядом с нашим катком, ехать от нас 20 минут.

Главное, не забывать, что Рика – спортсменка огромного таланта. Ей все под силу. Нам только надо привести ее в хорошую форму: даже не столько в плане головы – тут у нее нет проблем, она настоящий боец, а в физическом. Нам надо сделать так, чтобы она опять запрыгала.

Весной мы начали над этим работать – тогда казалось, что травма отступила, Рика вернулась к прыжкам. И мы с облегчением вздохнули – как будто увидели прежнюю Рику, она нам напомнила, почему ее считают такой крутой фигуристкой. К ней вернулась скорость, она без видимых проблем прыгала высокий, пролетный двойной аксель и тройной сальхов.

Я очень надеюсь, что мы сможем ее собрать – потому что она демонстрирует невероятное катание. Настоящее женское катание – а именно в эту сторону, как мы видим, и движется сегодняшнее женское одиночное. Все изменения в правилах будто бы придуманы под нее. Надо только разобраться со здоровьем», – сказал Орсер.

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером