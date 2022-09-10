Кирилл Давыденко: «В студенческие годы я вагоны разгружал по ночам. А в 2000-х таксовал почти каждую ночь. Народу много интересного повидал»

Тренер по фигурному катанию рассказал, как подрабатывал таксистом.

– Это (отстранение России – Sports.ru) самая сложная ситуация в вашей карьере?

– Я начинал в 1990-х с самых азов, с вождения детей за ручку. Там зарплаты копеечные были. Лед был, конечно, но в детских группах тренеры работают с сентября по конец мая. А три месяца ничего не происходит.

– Подработка?

– Да. Но какие там подкатки тогда? Если одна подкаточка в неделю возникла – уже удача. В студенческие годы я и вагоны разгружал по ночам.

Уже попозже, в 2000-х, когда купили с женой первую машину, простую советскую, таксовал почти каждую ночь. Трафика поменьше, вот и выезжаешь в 23 часа и до 3-4 утра развозишь. Народу много интересного повидал. На работу иногда едешь, подберешь кого-нибудь по дороге, кто рукой голосует. Тогда же не было приложений «Яндекса». Довез по пути на работу – бензин отбил. Довез по пути обратно – еще и на хлебушек с колбасой есть, ха-ха.

Как-то так тогда жили, времена тяжелые. Спасибо моей жене, она очень сильно поддерживала. И я не сдвинулся с места, шел куда хотел, – сказал Давыденко.